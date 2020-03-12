Политика

Вести.RuВести.RuРоссия запретила въезд гражданам Италии

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
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с чего всё началось
Согласно документу
, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
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