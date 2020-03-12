Политика
Вести.RuРоссия запретила въезд гражданам Италии
Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
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с чего всё началось
Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.RT на русском12:27
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Появился трейлер нового мультфильма Pixar «Душа»
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
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Космос
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
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Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года
Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Армия и оружие
В Сирии попали на фото уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
Артсистема С-23 прошла успешно все тесты, но ее серийное производство началось аж в 70-х годах, когда союзники СССР стали нуждаться в мощных дальнобойных орудиях.
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Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
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Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
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Назван очаг нового глобального экономического кризиса
Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Баскетбол
Заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер извинился за свое поведение
Центровой «Юты» Руди Гобер извинился перед людьми, здоровью которых он мог принести вред.
Финансы
Индекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
По сведениям источника ТАСС, инфицирована одна из сотрудниц постпредства Филиппин.
Политика
Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки
Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
Шоу-бизнес
Лолита хочет выйти замуж в шестой раз
Побыстрее хочется освободить паспорт, - цитирует «СтарХит» слова Лолиты. Известно, что Лолита снова счастлива с новым мужчиной.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Политика
Facebook удалила более 200 аккаунтов, якобы связанных с Россией
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Общество
Бельгия ввела общенациональный карантин
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
Политика
Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти
Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями России ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке, сообщает газета Politico, не указывая свои источники.