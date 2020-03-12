с чего всё началось

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Автоспорт Гран-при Австралии может быть отменен Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.

Общество США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Происшествия Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Экономика Назван очаг нового глобального экономического кризиса Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Финансы Индекс РТС упал до 1000 пунктов Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.