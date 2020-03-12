Политика

Вести.RuВести.RuРоссия запретила въезд гражданам Италии

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
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с чего всё началось
Согласно документу
, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
RT на русском12:27

Подробнее о событии

Россия временно запрещает въезд гражданам Италии

Коммерсантъ12:40

Россия ограничила пропуск через границу для граждан Италии

Газета.Ru12:35

Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса

РБК12:21

Россия приостановила пропуск граждан Италии через границу

Rambler News Service12:24

Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии

RT на русском12:27

Россия временно закроет границу для граждан Италии

Известия12:19

РФ временно закрывает границу для граждан Италии

Интерфакс12:36
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Автоспорт

Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится

Вслед за Motorsport.com и рядом других изданий, получшивших эту информацию из заслуживающих доверия источников, о скором отмене Гран При Австралии зрителям сообщил и британский телеканал Sky Sports.
Motorsport.com Россия 15:14
Футбол

Крыховяк: ситуация с коронавирусом - тест на нашу ответственность

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк в своем Instagram поделился мыслями о распространении коронавирусной инфекции по всему земному шару.
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Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости 20:12
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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Московский Комсомолец 11:15
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
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Россия ограничит авиасообщение с ЕС из-за коронавируса

Россия ограничит пассажирские рейсы в некоторые европейские страны, в том числе в Италию, Испанию, Францию, Германию, а также обратно.
Экономика сегодня вчера в 19:39
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Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
RT на русском 17:29
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Подмосковье из-за коронавируса

Валерий Шарифулин / ТАСС В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности.
РЕН ТВ 10:34
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В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке

В микрорайоне Светлый в Екатеринбурге днем на детской площадке ножом ранили женщину. Сообщение об инциденте принял отдел полиции номер 13.
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Армия и оружие

Под Алеппо нашли завод боевиков с самодельным оружием и боеприпасами

ТК Звезда 22:35
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК 22:56
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
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Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
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Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

Курс доллара к рублю на Мосбирже сегодня вырос на 2,8%. Отметка составляла 75,02 рубля, согласно данным торгов на 13:56 мск.
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Экономика

Банк России рекомендует розничным инвесторам сохранять трезвость ума

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На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет

Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
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Он что-то недоговаривает: шесть признаков того, что ваш школьник на грани срыва

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В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
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