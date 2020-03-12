Политика
Вести.RuРоссия запретила въезд гражданам Италии
Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
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с чего всё началось
Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.RT на русском12:27
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Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Музыка
Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»
В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Происшествия
Житель Кубани госпитализирован с коронавирусом
Житель Краснодарского края госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара с диагнозом коронавирус, он проходит лечение.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года
Москва, 12 марта 2020, 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Автоспорт
Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен
Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Общество
В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
Спорт
Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции
Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоялась в четверг в Древней Олимпии в Греции, сообщает европейская пресса.
Гаджеты
Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Финансы
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
Технологии
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС
Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Экономика
Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией
«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
Авто
В России появится обновленный Mitsubishi Outlander
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Шоу-бизнес
Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция
Актриса Наталья Андрейченко попала в неприятную историю, нарушив запрет о съемках на руинах древнего города Майя в Ушмале.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей
Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская снялась для обложки мужского журнала MAXIM
Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае
Телеведущая Лера Кудрявцева в инстаграме сообщила, что возвращается в Москву из ОАЭ и рассказала о ситуации с коронавирусом в Дубае.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Происшествия
В кабинете и доме заместителя мэра Иркутска прошли обыски
Обыски провели в кабинете и доме заместителя мэра Иркутска. Об этом 12 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.