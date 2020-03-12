Политика

Вести.RuВести.RuРоссия запретила въезд гражданам Италии

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
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с чего всё началось
Согласно документу
, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
RT на русском12:27

Подробнее о событии

Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса

РБК12:21

Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии

RT на русском12:27

Россия приостановила пропуск граждан Италии через границу

Rambler News Service12:24

Россия ограничила пропуск через границу для граждан Италии

Газета.Ru12:35

Россия временно закроет границу для граждан Италии

Известия12:19

РФ временно закрывает границу для граждан Италии

Интерфакс12:36

В Малайзии запретят въезд иностранцам из Южной Кореи, Ирана и Италии

REGNUM02:30
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:05, Ашберн
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
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На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

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В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
Происшествия

Житель Кубани госпитализирован с коронавирусом

Житель Краснодарского края госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара с диагнозом коронавирус, он проходит лечение.
ТАСС 13:10
Футбол

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
Экономика

Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года

Москва, 12 марта 2020, 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Автоспорт

Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Вести.Ru 20:30
Общество

В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
РИА Новости 19:23
Спорт

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоялась в четверг в Древней Олимпии в Греции, сообщает европейская пресса.
Интерфакс-Спорт 06:55
Гаджеты

Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6

Территория новостей 00:05
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Финансы

Японская биржа открылась провалом на 8,5%

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:09
Технологии

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Коммерсантъ 07:40
Энергетика

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru 11:41
Экономика

Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
ФАН 10:05
Происшествия

В тяжелом ДТП в Приморье погибли два человека

REGNUM 21:31
Авто

В России появится обновленный Mitsubishi Outlander

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция

Актриса Наталья Андрейченко попала в неприятную историю, нарушив запрет о съемках на руинах древнего города Майя в Ушмале.
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
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Популярная актриса Настасья Самбурская появится на обложке апрельского номера мужского журнала MAXIM, о чем она сама рассказала своим поклонникам в микроблоге.
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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае

Телеведущая Лера Кудрявцева в инстаграме сообщила, что возвращается в Москву из ОАЭ и рассказала о ситуации с коронавирусом в Дубае.
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В кабинете и доме заместителя мэра Иркутска прошли обыски

Обыски провели в кабинете и доме заместителя мэра Иркутска. Об этом 12 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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