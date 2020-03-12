Общество
КоммерсантъРоссия временно запрещает въезд гражданам Италии
Пропуск через российские границы приостанавливается с полуночи 13 марта. Также временно будут приостановлены прием документов, оформление и выдача приглашений гражданам Италии на въезд в Россию в учебных целях.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.RT на русском12:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Политика
Какие поправки к Конституции одобрил парламент
В первой редакции законопроекта содержалось всего 22 поправки, но ко второму чтению их набралось уже без малого 400 (конкретные предложения исходили уже не только от президента, но от депутатов и думских фракций, а также общественных организаций, включая профсоюзы).
Наука
В янтаре найден таракан возрастом 100 миллионов лет
В фекалиях таракана обнаружились крупицы древней пыльцы, что доказывает старую теорию: миллионы лет назад именно тараканы были опылителями саговых растений.
Общество
В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов
Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт
В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Здоровье
Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса
Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова
Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Общество
В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Авто
Ателье Gemballa построит внедорожный Porsche 911
Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Общество
Посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз
Посольство Чехии в России заявило, что с 14 марта приостанавливает прием заявлений на шенгенские и долгосрочные визы.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
В Саратове суд освободил из-под стражи одного из подростков, которых подозревают в подготовке к массовому убийству.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Финансы
Рост рубля на новости об агрессивных мерах ФРС оказался недолгим
Затянувшаяся распродажа активов на финансовых рынках вынудила ФРС действовать, и новость о том, что регулятор готов предоставить рынкам более $4 трлн в рамках операций репо спровоцировала весьма бурную позитивную реакцию инвесторов.
Музыка