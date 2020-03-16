Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.

с чего всё началось

Правительство России вынесло решение о запрете въезда на территорию страны иностранцев. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.

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