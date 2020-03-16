Коронавирус
МордовМедиаРоссия запретит въезд иностранцам
Правительство России вынесло решение о запрете въезда на территорию страны иностранцев. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось
Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.Коммерсантъ12:11
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Происшествия
Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке
Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией
В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Финансы
Белорусский и российский рубль падают по отношению к доллару и евро
Ослабление национальных валют происходит на фоне дешевеющей нефти Курс российского рубля на Московской бирже упал на 3,3% к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Лукашенко о коронавирусе: «Трактор вылечит всех»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением насчет паники вокруг коронавируса.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Авто
Mercedes-Benz S-класса следующего поколения получит дисплеи в дверях
В сети появились фото дверной карты седана Mercedes-Benz S-класса следующего поколения с индексом W223.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала обращение против внесения поправок в Конституцию России.
Армия и оружие
Каратели применили беспилотник при обстрелах ДНР
Беспилотник был обнаружен военнослужащими НМ ДНР. После этого силами расчета комплекса РЭБ дрон был успешно приземлен.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса
В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
Общество
В Турции резко выросло число заразившихся коронавирусом
В Турции зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Фаахреттин Коджа 16 марта в Twitter.
Футбол
Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России
За четыре матча в «Сочи» Кокорин забил три гола. Нападающий играет за клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
«Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде
Пять случаев заражения коронавирусом зафиксированы в "Валенсии", сообщается на официальном сайте клуба.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.