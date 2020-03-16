Коронавирус

МордовМедиаМордовМедиаРоссия запретит въезд иностранцам

Правительство России вынесло решение о запрете въезда на территорию страны иностранцев. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось

Власти рассматривают возможность закрытия границ

Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.
Коммерсантъ12:11

Подробнее о событии

Коронавирус: границы закрываются, полки пустеют

Телеканал RTVI15:24

Правительство предложило запретить въезд иностранцам

Дождь12:41

Россия запретит въезд иностранцам из-за коронавируса

URA.Ru13:06

Россия начала готовиться к ограничению въезда иностранцев

Forbes13:03

18 марта российские власти могут объявить о закрытии границ по всей стране

Каскад12:58

Российское правительство предложило запретить въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Новая газета12:50

Правительство предложило временно запретить иностранцам въезд в РФ из-за коронавируса

Online47.ru14:18
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Происшествия

Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке

Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
ТАСС 11:26
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru 17:00
Политика

Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
РИА Новости 17:23
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
РБК 07:55
Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Финансы

Белорусский и российский рубль падают по отношению к доллару и евро

Ослабление национальных валют происходит на фоне дешевеющей нефти Курс российского рубля на Московской бирже упал на 3,3% к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.
Союзное Вече 09:29
Политика

Лукашенко о коронавирусе: «Трактор вылечит всех»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением насчет паники вокруг коронавируса.
Infox.ru 08:44
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM вчера в 01:14
Авто

Mercedes-Benz S-класса следующего поколения получит дисплеи в дверях

В сети появились фото дверной карты седана Mercedes-Benz S-класса следующего поколения с индексом W223.
Тарантас Ньюс 09:52
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:27
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала обращение против внесения поправок в Конституцию России.
Мой Брянск 05:37
Армия и оружие

Каратели применили беспилотник при обстрелах ДНР

Беспилотник был обнаружен военнослужащими НМ ДНР. После этого силами расчета комплекса РЭБ дрон был успешно приземлен.
Новостной фронт 08:00
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Происшествия

Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Известия 06:45
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия 09:31
Здоровье

Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса

В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены.
ФАН 05:33
Шоу-бизнес

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Вокруг ТВ 10:33
Политика

Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза

Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
НТВ 16:01
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

iReactor 17:07
Политика

Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
News.ru 09:32
Экономика

Индексы США упали более чем на 10%

Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:41
Политика

Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
РИА Новости 13:10
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту разрушения музея «Дорога жизни»

РЕН ТВ 14:40
Общество

В Турции резко выросло число заразившихся коронавирусом

В Турции зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Фаахреттин Коджа 16 марта в Twitter.
Красная весна 13:11
Футбол

Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России

За четыре матча в «Сочи» Кокорин забил три гола. Нападающий играет за клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
RT на русском 15:57
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Футбол

«Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в команде

Пять случаев заражения коронавирусом зафиксированы в "Валенсии", сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Здоровье

ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса

Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 13:41
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