Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 11:36

Подробнее о событии

Шнуров раскритиковал запрет Минэнерго на ввоз дешёвого бензина

News.ruвчера в 23:53

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАССвчера в 11:36

Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:41

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известиявчера в 20:39

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБКвчера в 12:11

Шнуров высмеял запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

URA.Ruвчера в 23:30

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звездавчера в 11:07
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Общество

Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек

За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
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Биатлон

Хованцев: поколение российских биатлонистов выросло на допинге

В понедельник, 13 апреля, блог «Под прицелом» («Sports.ru») опубликовал интервью с гл. тренером национальной сборной России по биатлону – Анатолием Хованцевым.
ГЛАС.RU 04:27
1
Общество

В «Группе ГАЗ» объяснили причину возникновения очередей на проходных

Очереди на проходных Горьковского автозавода, возобновившего производство в понедельник, возникли из-за измерения температуры у сотрудников, сейчас система контроля оперативно перестраивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
РИА Новости 05:20
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Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет

Vprognoze.ru 11 апреля в 13:59
1
Общество

Коронавирус подозревают у 86 человек в доме престарелых в Вязьме

В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов подозревают заболевание коронавирусом у значительного числа подопечных и сотрудников.
Милосердие.ru вчера в 19:46
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
656
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
655
Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
3
Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Общество

В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
22
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Футбол

Де Зерби предлагает разрешить делать пять замен

Другим разумным предложением является идея разрешить делать пять замен, поскольку это придаст более качественный характер игры, а также предотвратит травмы.
Soccer.ru вчера в 04:48
Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
17
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
664
Происшествия

В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости вчера в 04:29
17
Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
125
Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
32
Политика

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:47
1
Транспорт

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
193
Происшествия

В России осталось всего два региона, где не выявили коронавирус

Чукотский автономный округ и Республика Алтай остаются единственными регионами России, где официально не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководство субъектов.
Газета.Ru 05:41
Кино

Фильм Ники ТВ «Байконур. Падение Сатаны» отмечен золотым призом международного кинофестиваля

Приз президента кинофестиваля вручили режиссёру, продюсеру и сценаристу Тимуру Бекмамбетову за фильм «Время первых», в основе которого реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос.
ТРК Ника 05:45
Происшествия

В Воронежской области за сутки у 11 человек выявлен коронавирус

Воронеж, 13 апреля 2020, 11:16 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 13 апреля.
REGNUM 04:16
4
Здоровье

Порядок оказания медицинской помощи беременным изменился в Москве

Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.
Москва 24 вчера в 10:22
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Происшествия

Крупный пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве потушен

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью в Москве тушили огонь в многоэтажке, расположенной по адресу: Ленинский проспект, 62/1.
Комсомольская правда вчера в 23:28
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
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