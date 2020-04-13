Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 11:36

Подробнее о событии

Шнуров раскритиковал запрет Минэнерго на ввоз дешёвого бензина

News.ruвчера в 23:53

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известиявчера в 20:39

Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:41

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Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русскомвчера в 12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБКвчера в 12:11

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАССвчера в 11:36
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Общество

В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

В Смоленской области у 86 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидом подозревают коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru вчера в 15:04
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Здоровье

В Ижевске закрыли на карантин больницу, где выявили пять случаев COVID-19

Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших – женщина - близкая родственница пациента ГКБ №1 Ижевска.
РИА Новости 02:26
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Армия и оружие

Обострение в Донбассе: украинские силовики сообщили о потерях

Украинские силовики утверждают, что один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру 01:06
Общество

В Челябинской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

На 11 апреля в Челябинской области новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
РИА Новости 02:18
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Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
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Общество

За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание

В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
6
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»

Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
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Общество

На Брянщине подтвердился еще один случай заражения коронавирусом

В Брянской области подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекции.
Городской телеканал (Брянск) 00:28
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Общество

Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
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Здоровье

Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса

Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ вчера в 20:27
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
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Здоровье

Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет

Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
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Религия

У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
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Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Происшествия

Школьник сдал в полицию маму, ушедшую в запой на карантине

Как стало известно «МК», 12-летний мальчик пришел в отдел полиции с сообщением, что во время режима самоизоляции его мама постоянно употребляет спиртные напитки и кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Экономика

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Происшествия

В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов

С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
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Общество

В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
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Общество

РЖД приостанавливают бесплатную перевозку ветеранов ВОВ

С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:35
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
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Общество

Выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь будет ограничен

С 14 апреля будет ограничен выезд их Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь.
Би-порт 01:10
Происшествия

В саратовской коммуналке произошло убийство

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
REGNUM 02:03
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru вчера в 11:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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