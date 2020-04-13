Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
Читать в источнике
Комментировать2,9K

Подробнее о событии

«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

Комсомольская правдавчера в 21:00

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звездавчера в 11:07

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известиявчера в 20:39

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русскомвчера в 12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБКвчера в 12:11

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАССвчера в 11:36

Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
713
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
1,3K
Армия и оружие

F-16 ВВС Польши позабавил российских лётчиков странными маневрами

Военное обозрение 04:07
1
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
216
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
3,1K
Происшествия

Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине

Известия 03:29
8
Футбол

ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля

Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт вчера в 14:39
Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
540
Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
884
Общество

За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
18
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
45
Наука

Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса

МедиаПоток 10 апреля в 07:57
6
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
507
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
6
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
574
Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
2
Общество

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
1,1K
Общество

РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ

Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения.
Российская газета 02:51
4
Общество

Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
2
Общество

Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
269
Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
45
Общество

В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Шанхая

Вечерние Ведомости 03:09
30
Здоровье

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе больницы № 31

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 апреля открыл коронавирусный стационар, развернутый на базе городской клинической больницы № 31 на улице Лобачевского.
Вечерняя Москва 03:52
2
Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru 11 апреля в 23:06
4
Происшествия

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
67
Шоу-бизнес

Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
7
Здоровье

За сутки в Тверской области выявили 44 заболевших коронавирусом

В Тверской области 13 апреля выявлено ещё 44 человека, заболевших коронавирусом.
ГТРК Тверь 03:47
13
Космос

Ученый рассказал, когда человечество попытается колонизировать Марс

ФАН 00:56
7
Общество

Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс

В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Здоровье

Объявлены причины успехов Вьетнама в противостоянии коронавирусу

Кидун Парк, работающий во Вьетнаме представителем ВОЗ, заявил, что важнейшим фактором успеха является раннее реагирование страны.
Ореанда-Новости 04:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное