Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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Шнуров высмеял запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

URA.Ruвчера в 23:30

«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

Комсомольская правдавчера в 21:00

Минэнерго предложило запретить ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:41

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русскомвчера в 12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБКвчера в 12:11

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАССвчера в 11:36

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звездавчера в 11:07
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар

РБК вчера в 21:50
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Политика

Президент Чехии раскритиковал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima назвал глупостью демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Московский Комсомолец вчера в 09:18
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Транспорт

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.
РБК 11 апреля в 13:57
1
Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
16
Общество

За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание

В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
2
Общество

ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК вчера в 11:29
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
17
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
52
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Здоровье

Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи

Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц.
Evo-rus.com вчера в 12:36
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Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
131
Общество

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru вчера в 19:58
159
Общество

Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
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Наука

Ученые объяснили опасность коронавируса для курильщиков

Авторы исследования утверждают, что уровень фермента одинаково завышен у больных коронавирусом и курильщиков.
iReactor 11 апреля в 05:13
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Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета 11 апреля в 23:00
86
Экономика

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 23:39
1
Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
126
Энергетика

Федун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад.
Общественная служба новостей вчера в 04:16
1,1K
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
143
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Технологии

В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Online47.ru 11 апреля в 21:21
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Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru вчера в 13:15
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Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
52
Армия и оружие

Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
1
Политика

Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России

В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
ФАН вчера в 18:56
Авто

Внедорожник Haval H5 официально выходит на российский рынок

Официально ни цены, ни срока начала продаж Haval H5 по не раскрыты.
Вести.Ru 10 апреля в 12:18
31
Общество

Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск

ДЕЛА.ru вчера в 21:40
23
Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru вчера в 13:35
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