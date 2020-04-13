Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,6K

Политика Президент Чехии раскритиковал снос памятника маршалу Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima назвал глупостью демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. 639

Общество В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств». 16

Общество ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса «Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19». 243

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 519

Здоровье Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц. 305

Наука В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. 131

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Общество Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 137

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Энергетика Федун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад. 1,1K