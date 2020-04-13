Коронавирус
BFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина
Комсомольская правдавчера в 21:00
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Президент Чехии раскритиковал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima назвал глупостью демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Московский Комсомолец вчера в 09:18
Транспорт
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.
РБК 11 апреля в 13:57
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
Общество
За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание
В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК вчера в 11:29
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru вчера в 19:58
Общество
Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
Наука
Ученые объяснили опасность коронавируса для курильщиков
Авторы исследования утверждают, что уровень фермента одинаково завышен у больных коронавирусом и курильщиков.
iReactor 11 апреля в 05:13
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Экономика
Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 23:39
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
Энергетика
Федун сравнивает соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент Лукойла Леонид Федун сравнивает сделку ОПЕК+, в рамках которой страны договорились о снижении добычи нефти, с заключением Брестского мира, которое произошло 100 лет назад.
Общественная служба новостей вчера в 04:16
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru 11 апреля в 21:21
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru вчера в 13:15
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России
В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
ФАН вчера в 18:56
Авто
Внедорожник Haval H5 официально выходит на российский рынок
Официально ни цены, ни срока начала продаж Haval H5 по не раскрыты.
Вести.Ru 10 апреля в 12:18
Общество
Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск
ДЕЛА.ru вчера в 21:40
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru вчера в 13:35