Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,3K

Общество Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания. 40

Общество Полиция работает на всех въездах в Москву Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля. 2,3K

Энергетика Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки. 335

Политика В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. 23

Шоу-бизнес Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. 621

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 155

Общество ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 233

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 281

Политика Евросоюз предостерег Россию от призыва жителей Крыма в армию Представителями службы внешних связей ЕС было размещено заявление, в котором РФ предостерегают от призыва крымчан в свои ВС, так как это является прямым нарушением международного гуманитарного права. 126

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1,1K

Общество Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев «Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России». 5

Здоровье 32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек. 143

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 272