Коронавирус
BFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда 09:24
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Общество
Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса
Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания.
Kursk.com 14:15
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания 06:01
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Энергетика
Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти
Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
РИА Новости 13:54
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Политика
Зеленский пообещал миллион долларов за создание вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил замглавы Виктор Ляшко.
РИА Новости 06:16
Культура
Динозавр и Человек-зеркало станут новыми героями шоу «Маски»
Культуромания 10 апреля в 01:22
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва жителей Крыма в армию
Представителями службы внешних связей ЕС было размещено заявление, в котором РФ предостерегают от призыва крымчан в свои ВС, так как это является прямым нарушением международного гуманитарного права.
Discover24 07:36
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Чемпионат 13:21
Общество
Власти Москвы прокомментировали пробку из скорых в Химках
РИА Новости 15:30
Здоровье
32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н 10 апреля в 04:09
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа.
ТАСС 14:51
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15