Коронавирус
BFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина
Комсомольская правдавчера в 21:00
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Общество
В Курганской области ввели электронные разрешения для выхода из дома
С субботы, 11 апреля, в Курганской области начала действовать система электронных разрешений для выхода из дома.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11 апреля в 03:08
Общество
Названы самые криминальные российские регионы
В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:33
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск
Известия вчера в 08:59
Футбол
Сезон Серии А может завершиться 12 июля
Сообщается, что итальянская Серия А может завершиться 12 июля.
Soccer.ru вчера в 03:02
Общество
В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Еще двое сахалинцев выздоровели от коронавирусной инфекции
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области в регионе выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции.
АСТВ 00:09
Общество
Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса
Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ вчера в 20:27
Единоборства
Из-за пандемии коронавируса турнир UFC 249 отменили
Мой Брянск 10 апреля в 01:03
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро вчера в 07:24
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 11 апреля в 08:22
Армия и оружие
Армия Сирии разбомбила позиции террористов на турецкой границе
Армия смогла нанести удар по позициям боевиков после того, как разведчики наблюдали за боевыми передвижениями вокруг северного фронта Латакии, сообщает Al-Masdar News.
RuNews24.ru 00:03
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Наука
Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире
Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 11 апреля в 08:28
Общество
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Как рассказал адвокат Павел Астахов, новая статья 3.18.1 столичного КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») грозит гражданам, передвигающимся на автомобилях без пропуска, штрафом в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуацией транспорта на спецстоянку.
Lenta.ru вчера в 19:40
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Происшествия
Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru вчера в 10:42
Общество
Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
Общество
В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.
RT на русском 11 апреля в 21:56
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»
57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
Здоровье
О связи курения и коронавируса рассказал врач
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 вчера в 02:16
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец 11 апреля в 13:06