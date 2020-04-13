Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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Шнуров раскритиковал запрет Минэнерго на ввоз дешёвого бензина

News.ruвчера в 23:53

Шнуров высмеял запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

URA.Ruвчера в 23:30

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБКвчера в 12:11

Минэнерго предложило запретить ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:41

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русскомвчера в 12:33

«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

Комсомольская правдавчера в 21:00

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАССвчера в 11:36
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Общество

В Курганской области ввели электронные разрешения для выхода из дома

С субботы, 11 апреля, в Курганской области начала действовать система электронных разрешений для выхода из дома.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11 апреля в 03:08
Общество

Названы самые криминальные российские регионы

В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:33
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
295
Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
16
Общество

Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск

Известия вчера в 08:59
30
Футбол

Сезон Серии А может завершиться 12 июля

Сообщается, что итальянская Серия А может завершиться 12 июля.
Soccer.ru вчера в 03:02
Общество

В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Еще двое сахалинцев выздоровели от коронавирусной инфекции

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области в регионе выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции.
АСТВ 00:09
Общество

Вирусолог оценил вероятность более опасных мутаций коронавируса

Шаршов отметил, что коронавирус может быть сезонным и его распространение возможно утихнет в начале лета и возобновится в умеренной форме в октябре-ноябре.
РЕН ТВ вчера в 20:27
7
Единоборства

Из-за пандемии коронавируса турнир UFC 249 отменили

Мой Брянск 10 апреля в 01:03
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
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Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро вчера в 07:24
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Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 11 апреля в 08:22
2,3K
Армия и оружие

Армия Сирии разбомбила позиции террористов на турецкой границе

Армия смогла нанести удар по позициям боевиков после того, как разведчики наблюдали за боевыми передвижениями вокруг северного фронта Латакии, сообщает Al-Masdar News.
RuNews24.ru 00:03
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,6K
Наука

Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 11 апреля в 08:28
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Общество

Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска

Как рассказал адвокат Павел Астахов, новая статья 3.18.1 столичного КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») грозит гражданам, передвигающимся на автомобилях без пропуска, штрафом в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуацией транспорта на спецстоянку.
Lenta.ru вчера в 19:40
Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
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Происшествия

Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона

Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru вчера в 10:42
1
Общество

Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
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Общество

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.
RT на русском 11 апреля в 21:56
17
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»

57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Религия

С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik 11 апреля в 12:39
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Здоровье

О связи курения и коронавируса рассказал врач

От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 вчера в 02:16
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ вчера в 05:21
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец 11 апреля в 13:06
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