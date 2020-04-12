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BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
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«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

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Фонтанка.Ру11:50

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС11:36

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
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Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

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Националист жалуется, что украинские СМИ умалчивают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе.
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Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Общество

На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
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Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
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Авто

Ford представил особый Arctic Trucks Ford F-150 AT44

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Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
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Песков объяснил слова Путина о коронавирусе и печенегах

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Общество

Премьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы

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При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели.
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Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

За прошедшие сутки в Кузбассе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета Кемерова вчера в 00:07
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В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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