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BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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Подробнее о событии

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12:11

В России захотели запретить импорт дешевого бензина

Lenta.ru13:28

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12:33

Инициативу о запрете импортного бензина признали антикризисной мерой

РЕН ТВ16:53

«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

Фонтанка.Ру11:50

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС11:36

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звезда11:07
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
3
Экономика

Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 10 апреля в 04:33
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Армия и оружие

Владимир Зеленский посетил точку разведения сил в Донбассе

Президент Украины побывал на участке разведения сил в населенном пункте Петровское В связи с этим визитом Зеленский анонсировал продолжение работы по разведению сил, отметив эффективность данной меры: в частности, сократилась частота обстрелов.
Деловое.ТВ вчера в 12:06
2
Космос

В Амурской области сняли на камеру вереницу светящихся объектов в небе

Оказывается, в Амурской области увидели первую партию этих летательных аппаратов в количестве 60 штук.
Актуальные Новости 08:20
7
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
3,1K
Экономика

Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита

На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%).
РБК 17:00
Общество

В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля

В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
Rambler News Service вчера в 14:14
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Религия

Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
4,4K
Наука

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса

Найдены идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:38
1
Общество

Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровые пропуска мошенниках

Предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях, кроме того, специальный бот появился в Telegram: мошенники через этот механизм запрашивают номер телефона и персональные данные гражданина, в том числе паспортные.
Говорит Москва 10:25
101
Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
2,3K
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
13
Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы 09 апреля в 20:07
7
Энергетика

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
289
Общество

Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Газета.Ru 16:11
31
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
1,1K
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают непростые времена. Из-за пандемии коронавируса они осталась без средств к существованию.
Комсомольская правда 18:52
1
Общество

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
743
Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
2K
Экономика

Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса

Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Известия 13:00
1
Футбол

Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал собственные слова о неагтивном отношении к снижению зарплат футболистам "Локомотива" на время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 23:15
88
Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru вчера в 03:36
Наука

Ученые выявили, кто больше склонен к занятиям творчеством

Креативность, способность получать удовольствие от процесса творчества и любовь к искусству связаны у человека с системой вознаграждений.
iReactor 04:26
14
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
1K
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
85
Политика

Песков: Путин скучает по общению с людьми

Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
2,2K
Общество

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
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Футбол

«Челси» собирается продать Канте

90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт 10 апреля в 12:40
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