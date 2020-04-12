Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаАлександр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАСС11:36

Подробнее о событии

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Российская газета12:08

Минэнерго предложило запретить ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новости19:41

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12:11

«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

Комсомольская правда21:00

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС11:36

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звезда11:07
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Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости 22:12
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
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Общество

В Якутии выявлены два случая заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остаётся напряжённой: на сегодня ещё два предварительно положительных анализа — один у жителя Якутска, чьи родственники вернулись из Москвы, и один — в Горном улусе, куда семейная пара вернулась с лечения в Санкт-Петербурге.
Якутия Daily 22:18
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Авто

Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня 10:30
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Происшествия

В офисах АО «Красноярскнефтепродукт» изъяли документы

В Красноярске в офисах АО «Красноярскнефтепродукт» силовики изъяли документы.
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Шоу-бизнес

Разин назвал причину конфликта Прилучного и Муцениеце

РИА "Новости" Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о причине конфликта между актером Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце.
РЕН ТВ 11:54
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
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Здоровье

Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
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Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 19:50
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 61

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Бурятии увеличилось до 61, выздоровели 12 человек, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
РИА Новости 09 апреля в 22:44
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Здоровье

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости 21:32
Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет

Vprognoze.ru вчера в 13:59
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
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Футбол

Комментатор Гусев: «Карпин – милая выскочка»

Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».
Бомбардир.ру 10 апреля в 07:38
Игры

Игроки разочарованы дорожной картой Resident Evil Resistance

Городской портал Новый Нижний 10:00
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
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Песков: Путин скучает по общению с людьми

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Доказана эффективность онлайн-обучения

Ученые выяснили, что онлайн-курсы по эффективности не уступают традиционным занятиям.
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

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Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
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В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве

Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
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Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу

Представители малого бизнеса Республики Хакасия направили письмо-обращение с 281 подписью на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
Байкал24 22:35
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Энергетика

Новак объяснил провал попыток Эр-Рияда вытеснить Россию с рынка нефти

Попытки Эр-Рияда вытеснить Москву с нефтяного рынка изначально обречены на провал, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире "России 1".
РИА Новости 13:54
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