Коронавирус
BFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина
Комсомольская правдавчера в 21:00
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Здоровье
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Здоровье
Редька, капуста и куркума защищают от коронавируса
Лимон и имбирь, цены на которые за последние дни сильно взлетели, помогают в этом вопросе, однако существует целый ряд продуктов, противовирусные свойства которых ничем не хуже.
НИА-Кузбасс вчера в 23:41
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM вчера в 11:50
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Транспорт
«Ъ» изучил, как устроена система цифровых пропусков и что грозит нарушителям
Указ Сергея Собянина №43-УМ вводит в городе с 15 апреля пропускную систему электронных кодов для поездок на личном автомобиле, в такси и в общественном транспорте (включая метрополитен и пригородные электрички).
Коммерсантъ вчера в 18:22
Общество
За травлю в интернете могут ввести уголовное наказание
В России могут ужесточить наказание за травлю в Сети. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
ФедералПресс вчера в 16:20
Общество
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Писателя, чей роман "Противостояние" в жанре постапокалипсиса о пандемии вышел в 1978 году, спросили в недавнем интервью изданию NPR, были ли его в жизни моменты, когда он оказывался так близок к своему собственному сюжету.
РИА Новости вчера в 19:38
Экономика
Мишустин объявил об усилении поддержки россиян с ипотекой
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об усилении поддержки россиян, имеющих ипотечные кредиты.
Коммерсантъ 10 апреля в 08:43
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 вчера в 12:15
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
ТАСС вчера в 05:49
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
Авто
Эксперты сравнили УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser Prado
Эксперты решили разобраться, какую из моделей УАЗ «Патриот» или Land Cruiser Prado от Toyota лучше выбрать автолюбителю.
Car.ru вчера в 06:42
Экономика
Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами
Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами Крупнейшие российские химические и металлургические компании через РСПП просят правительство о масштабной поддержке экспортеров на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту от влаги и пыли
В своем изначальном сообщении лидер Xiaomi заявил, что степень защиты от влаги и пыли IP68 сейчас не является востребованной функцией смартфонов.
Народные новости вчера в 12:37
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Шоу-бизнес
Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось
Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
МР7.ру вчера в 08:44
Происшествия
Дракой и уголовным делом закончился конфликт в магазине в Южно-Сахалинске
Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя.
АСТВ 00:39
Экономика
РБК: банки хотят проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Хоккей
Самый результативный российский защитник в истории НХЛ. Сергею Гончару — 46 лет
Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата.
Спорт-Экспресс 01:00
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Происшествия
В Саратове в доме на Миллеровской зарезали мужчину
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины. Тело погибшего нашли в коммунальной квартире на Миллеровской.
Саратов 24 00:14
Политика
Власти Афганистана освободили 361 пленного талиба
РИА Новости 00:55