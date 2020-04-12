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BFM.ruBFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАСС11:36

Подробнее о событии

«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

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Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12:11

Новак выступил за запрет ввоза дешевого бензина в Россию

РИА Новости19:41

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС11:36

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звезда11:07
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