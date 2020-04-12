Коронавирус
ИзвестияНовак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Экономика
Рабочие места созданы за три года в 25 регионах РФ, но безработица может вырасти - анализ
Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ 17:20
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 17:44
Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области
Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Общество
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
Футбол
Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
LiveSport.ru 15:01
Армия и оружие
Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии
Соединенные Штаты провели модернизацию почти 20 ядерных боеголовок, которые расположены на территории Германии, пишет журнал Spiegel.
Политическая Экспертиза 10 апреля в 22:16
Общество
В России отмечают День космонавтики
ГТРК Калуга 03:50
Гаджеты
IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом
Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Кино
Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции
Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
Российская газета вчера в 02:00
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Гаджеты
Apple «вылечит» перегрев беспроводной зарядки AirPower процессором A11
Автор сообщения утверждает, что для решения проблемы перегрева, в новую зарядку установлен процессор А11, который использовался в смартфонах Apple в 2017 году.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Авто
Российские автозаводы массово возобновляют работу
Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода.
ТАСС 17:03
Общество
Минздрав сообщил, что в России достаточно запасов донорской крови
Минздрав проводит ежедневный мониторинг наличия компонентов крови и обеспечения потребности медицинских организаций во всех регионах России, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 17:12
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Хоккей
Задоров прокомментировал свои слова о ненависти к России
Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал свои слова о сравнении жизни в России и США.
ProstoProSport 01:10
Здоровье
Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье
Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30