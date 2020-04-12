Коронавирус

ИзвестияИзвестияНовак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
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Инициативу о запрете импортного бензина признали антикризисной мерой

РЕН ТВ16:53

В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

ТК Звезда11:07

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12:11

«Антикризисная мера». Минэнерго объяснило запрет ввоза в Россию дешевого бензина

Фонтанка.Ру11:50

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС11:36

В России захотели запретить импорт дешевого бензина

Lenta.ru13:28
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Экономика

Рабочие места созданы за три года в 25 регионах РФ, но безработица может вырасти - анализ

Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ 17:20
Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
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Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 17:44
Общество

Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области

Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
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Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
25
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия 16:33
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Футбол

Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт написал открытое письмо в адрес действующего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.
LiveSport.ru 15:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК 18:07
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Армия и оружие

Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии

Соединенные Штаты провели модернизацию почти 20 ядерных боеголовок, которые расположены на территории Германии, пишет журнал Spiegel.
Политическая Экспертиза 10 апреля в 22:16
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Общество

В России отмечают День космонавтики

ГТРК Калуга 03:50
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Гаджеты

IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом

Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
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Здоровье

В Москве изменили порядок медпомощи беременным

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
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Кино

Тина Канделаки посоветовала, что смотреть в самоизоляции

Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
Российская газета вчера в 02:00
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Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК вчера в 08:26
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Гаджеты

Apple «вылечит» перегрев беспроводной зарядки AirPower процессором A11

Автор сообщения утверждает, что для решения проблемы перегрева, в новую зарядку установлен процессор А11, который использовался в смартфонах Apple в 2017 году.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
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Авто

Российские автозаводы массово возобновляют работу

Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода.
ТАСС 17:03
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Общество

Минздрав сообщил, что в России достаточно запасов донорской крови

Минздрав проводит ежедневный мониторинг наличия компонентов крови и обеспечения потребности медицинских организаций во всех регионах России, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 17:12
Общество

Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Газета.Ru 16:11
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Здоровье

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости 18:19
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Общество

Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI выросла на открытии торгов и перешла к падению

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Хоккей

Задоров прокомментировал свои слова о ненависти к России

Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал свои слова о сравнении жизни в России и США.
ProstoProSport 01:10
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Здоровье

Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье

Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
Происшествия

В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия

Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
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Общество

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
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