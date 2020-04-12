Коронавирус
BFM.ruРоссия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев. Как пишет ТАСС, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это необходимо для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.
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«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина
Комсомольская правда21:00
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены
Министерство обороны России опубликовало архивные материалы к 75-летию освобождения Вены (столица Австрии) от немецко-фашистской оккупации.
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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость
Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.
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В Москве загорелся многоэтажный дом
Коммерсантъ 21:59
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55-летняя Ирина Безрукова поделилась провокационным фото
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ТВ Центр вчера в 12:23
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В Иркутске задержаны сбежавшие из психиатрической больницы пациенты
Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
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В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат
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Армия и оружие
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Запланированные на праздник Золотой недели зарубежные поездки пропустят японские министры и премьер-министр Синдзо Абе, 12 апреля сообщается на портале Nippon.com.
ИА Красная Весна 16:28
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
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Аргументы недели вчера в 03:55
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Piter.tv 10 апреля в 07:01
Происшествия
Новых случаев коронавируса не выявили за сутки в Иркутской области
В Иркутской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Иркутск 22:11
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Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 11:28
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В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости 21:32
Авто
В России автозаводы возвращаются к работе
Крупнейшие автозаводы в России, признанные системообразующими в своих регионах, возобновляют свою работу вопреки продленному президентом режиму нерабочих дней.
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Татьяна Буланова госпитализирована
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
Здоровье
В Благовещенске ушел из жизни известный детский хирург
12 апреля в областном центре ушел из жизни кандидат медицинских наук, детский хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, ветеран труда Дмитрий Болгов.
Телепорт 20:45
Политика
Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России
В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
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Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Общество
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ФедералПресс вчера в 07:55
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая назвал переломную точку в пандемии
При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в мире переломный момент наступит еще минимум через две недели.
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В Миссисипи шесть человек погибли из-за торнадо
Торнадо привели к гибели шести человек в южном американском штате Миссисипи, сообщило местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 22:18
Технологии
Microsoft переименует Windows Defender в своей ОС
В марте 2019 года фирменную антивирусную систему переименовали в Microsoft Defender ATP, поскольку она готовилась к старту на MacOS.
Игромания.ру 14:52
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59