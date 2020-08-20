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РИА Новости
РИА Новости

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.В источнике
Василий Небензядипломат
Конечно, мы будем противостоять этому… Наша позиция, и не только наша, заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс.
С чего всё началось
ТАСС

Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за обращения США по антииранским санкциям

Россия потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций. Об этом заявил ТАСС в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
ТАСС17:11
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РИА Новости

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

РИА Новости18:47
News.ru

Россия запросила проведение экстренной встречи СБ ООН

News.ruвчера в 16:27
Газета.Ru

Иран оценил способность США восстановить антииранские санкции ООН

Газета.Ru18:16
Взгляд.ру

США заявили о «тактике дезинформации» России в споре вокруг Ирана

Взгляд.ру18:57
REGNUM

Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

REGNUMвчера в 16:34
ТАСС

В Китае назвали попытку США вернуть санкции ООН против Ирана лишенной здравого смысла

ТАСС17:17
RT на русском

Небензя: Россия противостоит в ООН попыткам США вернуть санкции против Ирана

RT на русскомвчера в 11:00

18-летний южносахалинец утонул в заливе Анива

18 августа в Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в городе Анива) поступило сообщение о том, что на берегу Анивского залива, обнаружено тело неустановленного молодого человека.
Сахалин.Инфовчера в 05:05

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
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