Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
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Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.В источнике
Конечно, мы будем противостоять этому… Наша позиция, и не только наша, заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс.
С чего всё началось
Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за обращения США по антииранским санкциям
Россия потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций. Об этом заявил ТАСС в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
ТАСС17:11
Подробнее о событии
Небензя: Россия противостоит в ООН попыткам США вернуть санкции против Ирана
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