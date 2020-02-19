Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС. Из-за этого заседание комиссии было отложено на 10 дней.
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Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Газета.Ruвчера в 23:59

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

РИА Новостивчера в 20:42

Россия запросила экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи визы дипломату

ТАССвчера в 18:58

Россия созвала экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи визы США дипломату

Взгляд.рувчера в 19:43

В ООН пройдет заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Известиявчера в 19:38

Россия обратится к Генсеку ООН из-за невыдачи визы США члену делегации

RT на русскомвчера в 21:20

Неподобающее поведение: Захарова о невыдаче главе делегации РФ визы

РЕН ТВвчера в 14:32
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Политика

Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.
Московский Комсомолец 17 февраля в 04:50
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ

Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 13:54
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета вчера в 09:45
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
News.ru вчера в 11:47
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Общество

В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин

В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
РЕН ТВ вчера в 22:35
Политика

Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
РБК вчера в 21:13
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что второй турист из России заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess.
Карелинформ вчера в 08:36
Культура

Димаш Кудайберген не хочет участвовать в Евровидении

Певец Димаш Кудайберген заявил, что не горит желанием участвовать в конкурсе "Евровидение", да и в любых других конкурсах.
Ревизор.ру вчера в 10:04
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс вчера в 04:48
Культура

МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу

Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
ПРАЙМ вчера в 16:32
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Политика

WP: министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.
ТАСС вчера в 22:15
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия

Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек

Уточняется, что 14 376 человек удалось вылечить, еще 5,2 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
РБК вчера в 19:37
Общество

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры после вынесенного Апелляционным судом Гааги решения по делу ЮКОСа.
НТВ вчера в 06:36
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Ридус вчера в 02:52
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском вчера в 00:09
Авто

Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct

Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
ГЛАС.RU вчера в 02:25
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