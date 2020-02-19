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Российская газетаРоссия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС. Из-за этого заседание комиссии было отложено на 10 дней.
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Россия созвала экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи визы США дипломату
Взгляд.рувчера в 19:43
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