Политика
РИА НовостиРоссия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.
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Заседание состоится в начале следующей недели. Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в Организации Объединенных Наций.
— Василий Небензя, дипломатТК Звезда 20:20
с чего всё началось
Комиссия ООН по разоружению отложила начало ежегодной организационной сессии из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, сообщается в пресс-релизе организации.Газета.Ru14:19
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