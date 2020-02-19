с чего всё началось

Заседание состоится в начале следующей недели. Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в Организации Объединенных Наций.

Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.

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