Политика
Российская газетаРоссия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС. Из-за этого заседание комиссии было отложено на 10 дней.
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Заседание состоится в начале следующей недели. Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в Организации Объединенных Наций.
— Василий Небензя, дипломатТК Звезда 20:20
с чего всё началось
Комиссия ООН по разоружению отложила начало ежегодной организационной сессии из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, сообщается в пресс-релизе организации.Газета.Ru14:19
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