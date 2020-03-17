Космос
Российская газетаРоссия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года. Резервной датой станет 30 октября того же года.
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с чего всё началось
Запуск на Луну первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.РИА Новостивчера в 18:02
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