Космос

Российская газетаРоссийская газетаРоссия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года. Резервной датой станет 30 октября того же года.
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с чего всё началось

Названа дата первого в истории России запуска аппарата на Луну

Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.
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