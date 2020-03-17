Запуск на Луну первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.

с чего всё началось

Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года. Резервной датой станет 30 октября того же года.

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Саратовские школы и техникумы переходят на дистанционное обучение Все школы, колледжи и техникумы Саратовской области вслед за вузами с 18 марта переходят на дистанционную форму обучения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщило областное министерство образования.

Гаджеты Упоминание iPhone 9 Plus обнаружили в коде iOS 14 В коде iOS 14 было обнаружено упоминание грядущей новинки от компании Apple – iPhone 9 (SE 2). Однако это не все секреты, которые специалисты смогли извлечь из новой «яблочной» ОС.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.

Экономика Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года.

Политика Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.

Общество В Турции выросло число зараженных коронавирусом Число заболевших коронавирусом в Турции выросло до 18, заявил глава управления по связям администрации президента Фахреттина Алтуна.