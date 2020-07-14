с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ). Согласно данным ФТС, лишь за апрель и май российские корпорации экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд.

Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа

Происшествия В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек. 6

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Футбол Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости". 13

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 258

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Политика Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов. 3

Общество Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.