Экономика
РБКДоходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.
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с чего всё началось
Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд, следует из статистики ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала).РБКвчера в 23:00
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