с чего всё началось

По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Здоровье В Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000 По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек.

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Происшествия В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек. 6

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