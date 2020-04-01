Коронавирус
ГлобалМСК.руРоссия зарезервировала 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
Россия зарезервировала в бюджете 1,4 трлн рублей на ликвидацию последствий борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил данные на телесовещании с президентом Владимиром Путиным.
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В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия вчера в 10:54
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1,4 триллиона рублей. Мишустин рассказал о бюджете на борьбу с коронавирусом
Фонтанка.Рувчера в 10:43
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