В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Россия зарезервировала в бюджете 1,4 трлн рублей на ликвидацию последствий борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил данные на телесовещании с президентом Владимиром Путиным.

Россия зарезервировала 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

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