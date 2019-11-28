Энергетика
Вестник КавказаРоссия засекретила планы по сделке с ОПЕК
Из-за роста добычи конденсата Россия хотела бы быть выведена из-под этой квоты, что, в целом, соответствует тому, как делается в странах ОПЕК, где конденсат не учитывается.
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Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Космос
Пыльные бури уносят воду с Марса
Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по газовому вопросу
Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
Общество
31 декабря может стать выходным днем
В законопроекте предлагается определить, что выходные дни переносятся таким образом, чтобы 31 декабря всегда был выходным, вне зависимости от того, на какой день недели выпадает эта дата в календаре.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Авто
Стало известно, когда УАЗ «Пикап» получит АКПП
Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», в следующем году в России появится модель УАЗ «Пикап», оснащённая автоматической коробкой передач.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Футбол
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Авто
В России сертифицировали гибридный кроссовер Volvo XC60 T8
Новый гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 сертифицировали в России. Это позволит в дальнейшем начать продажи модели на отечественном рынке.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Экономика
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Игры
GOG объявил о распродаже игр с 90-процентными скидками
Магазин предлагает более двух тысяч игр со скидками. Максимальный их размер достигает 90%.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.