Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаРоссия засекретила планы по сделке с ОПЕК

Из-за роста добычи конденсата Россия хотела бы быть выведена из-под этой квоты, что, в целом, соответствует тому, как делается в странах ОПЕК, где конденсат не учитывается.
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