Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

с чего всё началось

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка». Об этом 3 октября со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» сообщает «РИА Новости».

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

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