Армия и оружие
ИзвестияРоссия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка». Об этом 3 октября со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.РИА Новостивчера в 20:04
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Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
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Российский Ил-76 является мощным военно-транспортным самолетом, пишет The National Interest.
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