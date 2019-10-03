Армия и оружие

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Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка». Об этом 3 октября со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» сообщает «РИА Новости».
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В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.
РИА Новостивчера в 20:04

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Россия приступила к завершению модернизации одной из мощнейших пушек

Телеканал 360°02:19

В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

РИА Новостивчера в 20:04

В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире

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Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России

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И бетон пробить, и ядерным зарядом ударить: Одна из самых мощных пушек в мире станет неуязвимее?

Царьградвчера в 23:12

В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Радио Sputnikвчера в 20:00
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Google использовала бомжей для обучения собственной системы распознавания лиц

По данным анонимных источников издания, бомжей выбирали не в последнюю очередь в связи с тем, что они, вероятнее всего, никому ничего не расскажут.
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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

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США объявили о новых пошлинах на европейские товары

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Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»

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РИА Новости 03:54
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Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
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ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

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Газета.Ru вчера в 15:46
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
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Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

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Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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РИА Новости 03:32
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Трамп заявил о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».
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СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения

Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
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В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
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Страсбургский суд изучит преследование в интернете

Речь идет о гражданке России Валерии Володиной, которая годами получала в соцсетях и мессенджерах угрозы от своего бывшего гражданского партнера.
Коммерсантъ вчера в 19:25
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Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

RT на русском 30 сентября в 09:51
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Известия вчера в 17:50
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Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС 01 октября в 06:51
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Армия и оружие

В США рассказали о самом мощном российском самолете

Российский Ил-76 является мощным военно-транспортным самолетом, пишет The National Interest.
Lenta.ru 01:13
Экономика

Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».
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Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
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Школьник в ссоре убил сверстницу в Балашихе

Пятнадцатилетний подросток убил девочку из параллельного класса в подмосковной Балашихе.
BFM.ru 03:24
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Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым

RT на русском 02:11
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