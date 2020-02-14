Армия и оружие
RT на русскомВ России завершили госиспытания перспективной торпеды
Государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг завершены. Об этом сообщил директор российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
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Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор Борис Обносов. "Сейчас на них оформляется документация", — добавил он.РИА Новости01:06
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