Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России завершили госиспытания перспективной торпеды

Государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг завершены. Об этом сообщил директор российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
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Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор Борис Обносов. "Сейчас на них оформляется документация", — добавил он.
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Инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук, должностное лицо КГБ СССР, ФСБ РФ. Действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Генеральный директор ОАО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Почётный гражданин Московской области и города Королёва. «Почётный машиностроитель». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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