Армия и оружие
Российская газетаРоссия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
В компании отметили, что госиспытания завершились успешно. Сообщается, что тестирование нового комплекса ПВО проходило на полигоне Капустин Яр. Мобильный комплекс "Гибка-С" на базе "Тигра-М" может поражать цели ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба" и позволяет осуществлять их дистанционный пуск.
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с чего всё началось
Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Военно-промышленной компании" (ВПК, разработчик "Тигра").ТАСС00:35
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