Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Военно-промышленной компании" (ВПК, разработчик "Тигра").

с чего всё началось

В компании отметили, что госиспытания завершились успешно. Сообщается, что тестирование нового комплекса ПВО проходило на полигоне Капустин Яр. Мобильный комплекс "Гибка-С" на базе "Тигра-М" может поражать цели ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба" и позволяет осуществлять их дистанционный пуск.

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