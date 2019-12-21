Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

В компании отметили, что госиспытания завершились успешно. Сообщается, что тестирование нового комплекса ПВО проходило на полигоне Капустин Яр. Мобильный комплекс "Гибка-С" на базе "Тигра-М" может поражать цели ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба" и позволяет осуществлять их дистанционный пуск.
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с чего всё началось

Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»

Россия завершила государственные испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск "Гибка-С" на шасси бронеавтомобиля "Тигр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Военно-промышленной компании" (ВПК, разработчик "Тигра").
ТАСС00:35

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Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Российская газета02:21

Мобильный комплекс ПВО «Гибка-С» прошел государственные испытания

РБК02:08

Россия испытала «Гибку»

Lenta.ru01:06

Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»

Комсомольская правда01:51

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия00:55

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Газета.Ru00:50

Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»

ТАСС00:35
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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП под Владимиром

RT на русском 02:00
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Политика

России пришлось пойти на газовые уступки Украине

Окончательные условия будущего соглашения, которое позволит «Газпрому» продолжить экспортировать топливо по территории Украины в страны Европы с начала 2020-го, предполагается определить буквально в ближайший день-два, в том числе на встрече участников 20 декабря в Минске.
Московский Комсомолец вчера в 08:51
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
Известия вчера в 20:36
Политика

Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина

Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Национальная служба новостей вчера в 08:58
Теннис

Хачанов уступил Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби

Sport24.ru вчера в 12:05
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Газета.Ru вчера в 15:27
Спорт

СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 02:22
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

РИА Новости 00:27
Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России вчера в 01:57
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия вчера в 08:06
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС вчера в 18:06
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 23:50
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Игры

Ubisoft отменила большую секретную игру от создателей Watch Dogs после трёх лет разработки

Студия Ubisoft Montreal, ведущий разработчик серий Assassin’s Creed и Far Cry, а также обеих Watch Dogs, прекратила работу над неанонсированной игрой спустя три года после начала производства.
3DNews 02:14
Гаджеты

AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс

Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
iXBT.com вчера в 23:02
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС вчера в 07:40
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 01:50
Футбол

Моуринью: «Сейчас лучшим тренером называют того, кто меньше проигрывает»

Sport24.ru 01:54
Футбол

Экс-тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

Pravda.Ru вчера в 04:24
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про вчера в 05:31
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила доработок больше, чем ожидалось

Обновленный внедорожник Lada 4x4 получил ряд неожиданных доработок.
Новые автомобили вчера в 00:34
Наука

Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
ТК Звезда вчера в 18:48
Единоборства

Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

Чемпионат вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
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