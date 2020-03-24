Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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