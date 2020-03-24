Коронавирус
Газета.RuВ Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта "Чкаловский" Московской области.
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Пятнадцатый самолет российских ВКС вылетел в Италию на помощь в борьбе с COVID-19
Известиявчера в 20:07
Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19
Интерфакс23 марта в 03:29
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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