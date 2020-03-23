Коронавирус
ИнтерфаксРоссия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
«Роснефть» внесла изменения в программу обратного выкупа акций
«Совет директоров НК "Роснефть" принял решение об изменении параметров программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции», - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Единоборства
Хабиб из-за коронавируса вернулся из США в Россию
Титулованный боец принял решение покинуть США и перебраться на территорию Российской Федерации из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Футбол
Месси и Роналду предложили приехать в Белоруссию
Общество
Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты
Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Гаджеты
Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Общество
Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса
Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
Экономика
В мире объявили о начале экономического кризиса
В мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности.
Биатлон
Логинов стал седьмым по сумме призовых за сезон
Россиянин Александр Логинов заработал 120 900 евро и занял седьмое место в списке.
Экономика
Продажа имущества банкротов может быть приостановлена
РБК сообщает, что сейчас продажей банкротного имущества занимается 44 из 48 площадок.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Технологии
Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый
Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин утверждает, что коронавирус нового типа мог быть занесен в КНР упавшим метеоритом.
Общество
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
Общество
Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»
Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.