Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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ВКС доставили в Италию около ста специалистов для борьбы с COVID-19

РИА Новости03:20

Семь военных самолетов с медицинской помощью прибыли из России в Италию

Известия02:25

Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами прибыли в Италию

РБК02:48

Россия завершила перевозку вирусологов и медиков в Италию

ТАСС02:58

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Газета.Ru02:27

Седьмой борт ВКС России с помощью приземлился в Италии

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Девятый самолет Ил-76 доставил в Италию военных специалистов и медтехнику для борьбы с коронавирусом

ТК Звезда03:11
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Экономика

«Роснефть» внесла изменения в программу обратного выкупа акций

«Совет директоров НК "Роснефть" принял решение об изменении параметров программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 03:19
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Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News вчера в 08:13
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Единоборства

Хабиб из-за коронавируса вернулся из США в Россию

Титулованный боец принял решение покинуть США и перебраться на территорию Российской Федерации из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Prognozist вчера в 18:58
Футбол

Месси и Роналду предложили приехать в Белоруссию

Газета.Ru 00:35
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты

Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
RT на русском 02:53
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa 21 марта в 09:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Гаджеты

Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
iXBT.com 01:13
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Газета.Ru 03:11
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество

Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса

Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Афанасий-бизнес 03:13
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Экономика

В мире объявили о начале экономического кризиса

В мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности.
Lenta.ru 02:01
Биатлон

Логинов стал седьмым по сумме призовых за сезон

Россиянин Александр Логинов заработал 120 900 евро и занял седьмое место в списке.
Матч ТВ 03:21
Экономика

Продажа имущества банкротов может быть приостановлена

РБК сообщает, что сейчас продажей банкротного имущества занимается 44 из 48 площадок.
Долг.рф 03:08
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
Piter.tv 02:52
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com вчера в 08:05
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин утверждает, что коронавирус нового типа мог быть занесен в КНР упавшим метеоритом.
Live24 03:26
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:42
Общество

Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»

Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Evo-rus.com вчера в 07:26
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
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