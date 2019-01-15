Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
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В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью

РБК02:23

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 22:14

В Сербию вылетел 11-й самолёт ВКС России с гумпомощью

RT на русскомвчера в 21:55

В Сербию прилетели все 11 самолетов ВКС России

РИА Новости00:40

Россия завершила доставку врачей и специалистов по дезинфекции в Сербию

ТАСС00:52

В Сербию прибыли все 11 российских военных самолетов для борьбы с COVID-19

Газета.Ru01:04

Вирусологи и терапевты: полковник медслужбы рассказал о прибывших в Сербию специалистах

ТК Звезда02:16
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Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки на территории Кемеровской области не выявлено.
Газета Кемерова 00:12
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к населению. Главной темой выступления стала ситуация с коронавирусом.
Суть событий 02 апреля в 10:07
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Экономика

Власти изменили перечень системообразующих организаций экономики РФ

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила новый перечень системообразующих организаций экономики.
ФедералПресс вчера в 08:51
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Общество

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля

Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля. В силу вступили изменения в Указ Губернатора.
Первый Тульский вчера в 12:52
Общество

Ограничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru 01:06
Энергетика

Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.
Ридус вчера в 17:20
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск вчера в 08:49
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru вчера в 09:02
Футбол

Игроки «Спартака» показал наивысший рост стоимости среди всех игроков РПЛ

Самым прогрессивным игроком российской Премьер-лиги стал Зелимхан Бакаев, который превысил свою предыдущую отметку на 2 млн евро – 10 млн евро в сухом остатке.
Евро-футбол.ру вчера в 04:49
Общество

Минпромторг попросил регионы не ограничивать торговлю алкоголем

Минпромторг попросил регионы не ограничивать торговлю алкоголем, сообщает РБК.
Retailer.ru вчера в 06:41
Политика

Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов

Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов В четверг и пятницу в отставку ушли главы трех российских регионов — Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье

Доктор Комаровский назвал самый частый для многих симптом коронавируса

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о том, какой симптом COVID-19 чаще всего возникает.
Shraibikus News 01:32
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Петербург будет жить до конца апреля по карантинным правилам

Согласно постановлениям губернатора Александра Беглова, до 30 апреля продлевается режим изоляции для петербуржцев старше 65 лет, им будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 2 тыс. рублей, также они будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей.
Росбалт вчера в 16:45
Общество

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Вести Новосибирск вчера в 08:24
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru вчера в 15:11
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
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