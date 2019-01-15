«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.

Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

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