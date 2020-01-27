Политика

Политика СегодняПолитика СегодняРоссия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Россия закончила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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с чего всё началось

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.
ТАССвчера в 20:42

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Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Известиявчера в 22:01

Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай

REGNUMвчера в 21:22

Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»

РЕН ТВвчера в 20:02

ТАСС: Россия завершила поставку в Китай второго комплекта С-400 «Триумф»

Коммерсантъвчера в 20:38

СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

RT на русскомвчера в 20:25

Китай получил из России второй полковой комплект С-400 «Триумф»

Вести.Ruвчера в 20:10

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

ТАССвчера в 20:42
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Здоровье

Стали известны первые симптомы китайского коронавируса

Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Радио Комсомольская правда 25 января в 23:38
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
РИА Новости вчера в 06:44
Общество

Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля

Амурская правда вчера в 08:02
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Здоровье

Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
Интерфакс вчера в 19:41
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Гаджеты

Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел

Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
iXBT.com вчера в 22:46
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
Финансы

Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной

В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
ПРАЙМ 01:05
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Футбол

Исламхан покинул расположение «Зенита»

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.
Матч ТВ 00:59
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ вчера в 04:01
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM 02:02
Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Российская газета вчера в 18:02
Хоккей

Овечкин – о пропуске матча с «Монреалем»: буду скучать по этой игре, но я думал о будущем

Чемпионат вчера в 20:10
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor 25 января в 14:32
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами

Пятый канал вчера в 22:52
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Общество

Siemens оставит Россию без технологий — гендиректор «Силовых машин»

Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
Красная весна вчера в 21:29
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Экономика

120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса добьет экономику России

Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
Свободная Пресса 00:11
Общество

В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян

Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
RuNews24.ru 01:48
Кино

Фильм «1917» завоевал главную награду Гильдии режиссеров

Ранее фильм "1917" получил главную премию другого влиятельного американского профессионального союза - Гильдии продюсеров.
Kinonews.ru вчера в 14:10
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Авто

В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей

Оснащается данный образец 5,5-литровым 8-цилиндровым V-образным «битурбо» мощностью 563 л. с. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 499,8 тысяч евро, что эквивалентно примерно 34 миллионам рублей по текущем курсу.
Дни24 вчера в 02:52
Происшествия

В Омской области пять человек погибли, отравившись метанолом

REGNUM 01:20
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