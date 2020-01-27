Политика
Политика СегодняРоссия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай
Россия закончила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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с чего всё началось
Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.ТАССвчера в 20:42
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Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
Общество
Пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ будет закрыт до 1 февраля
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Здоровье
Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80
За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Гаджеты
Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Финансы
Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной
В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Футбол
Исламхан покинул расположение «Зенита»
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Хоккей
Овечкин – о пропуске матча с «Монреалем»: буду скучать по этой игре, но я думал о будущем
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами
Общество
Siemens оставит Россию без технологий — гендиректор «Силовых машин»
Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Экономика
120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса добьет экономику России
Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
Общество
В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян
Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
Кино
Фильм «1917» завоевал главную награду Гильдии режиссеров
Ранее фильм "1917" получил главную премию другого влиятельного американского профессионального союза - Гильдии продюсеров.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Авто
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей
Оснащается данный образец 5,5-литровым 8-цилиндровым V-образным «битурбо» мощностью 563 л. с. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 499,8 тысяч евро, что эквивалентно примерно 34 миллионам рублей по текущем курсу.