Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.

с чего всё началось

Россия закончила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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