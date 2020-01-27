Армия и оружие

РидусРидусРоссия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Груз был доставлен морским транспортом. Стороны подписали акт приема-передачи в декабре в Китае.
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Нужно думать о новом контракте с Китаем на поставку ЗРК — эксперт

REGNUM03:21

Китай получил из России второй полковой комплект С-400 «Триумф»

Вести.Ruвчера в 20:10

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

ТАССвчера в 20:42

ТАСС: Россия завершила поставку в Китай второго комплекта С-400 «Триумф»

Коммерсантъвчера в 20:38

СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

RT на русскомвчера в 20:25

Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Известиявчера в 22:01

Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»

РЕН ТВвчера в 20:02
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Происшествия

В Москве вновь «заминировали» все станции метро

"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
Москва 24 02:50
Происшествия

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Российская газета 02:35
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь

После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
iReactor вчера в 14:30
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Общество

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
РБК 02:54
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 15:24
Общество

Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
РИА Новости 02:59
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

Газета.Ru 03:16
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Происшествия

На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело

СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 02:49
Авто

Обновленная «Нива» поступила в продажу: как изменился внедорожник

В плане внешности, как ранее сообщали «Автоновости дня», внедорожник действительно почти не изменился – появились лишь антенна на крыше и обработанные от коррозии пороги, а вот передний бампер с интегрированными «противотуманками», который смело можно назвать главным отличием обновленного внедорожника в экстерьере, достался только версии Urban.
Автоновости дня 03:17
Наука

Умеренно пьющие люди живут дольше непьющих

Умеренно пьющие люди живут дольше непьющих.
Инфо24 вчера в 12:18
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.
Российская газета 02:41
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева был освобожден крупнейший нацистский лагерь массового уничтожения – Освенцим (немецкое название Аушвиц), находившийся на территории Польши.
Газета.Ru 01:26
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Гаджеты

Android такое и не снилось. Apple выпустит iOS 14 даже для iPhone 6s и iPhone SE

Источник говорит, что в случае iPhone новая версия операционной системы выйдет для тех же поколений устройств, что и iOS 13.
iXBT.com 02:38
Происшествия

В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам

В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
RT на русском 03:21
Политика

Грузия вступила в дипломатическую войну с американскими конгрессменами

Посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Взгляд.ру 02:18
Футбол

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге

Все про Спорт ру вчера в 23:56
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