Армия и оружие
ФАНКитай получил от России второй полковой комплект С-400
Россия завершила поставку в Китай второго комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, системы ПВО С-400 были доставлены в КНР морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре прошлого года.
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Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в упавшем вертолете Брайанта
СМИ узнали имена всех девяти погибших при крушении вертолета в Калифорнии.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Политика
Зимняя сессия ПАСЕ открывается сегодня в Страсбурге
Российская делегация планирует также проинформировать членов ПАСЕ о планируемых поправках в Конституцию.
Здоровье
В России за год выявили лишь один новый случай заболевания проказой
Только один новый случай заболевания проказой выявлен в прошлом году в России, всего на начало 2020 года в стране состоят на учете 202 больных, сообщается на сайте Научно-исследовательского института по изучению лепры Минздрава России.
Происшествия
На бывшего замглавы Минстроя Фрикеля завели уголовное дело
Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Фрикеля.
Политика
Пушков объяснил американцам, зачем Украина нужна США
Пушков отметил, что у американских интернет-пользователей из-за его сообщения в Twitter завязалась бурная дискуссия на тему того, «нужна ли США Украина и найдет ли ее большинство американцев на карте».
Общество
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.
Экономика
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Глава Самарской МСЭ предложил бороться с «пациентским экстремизмом»
Оформили новое направление на МСЭ. Теперь - отказ от обследования и осмотра.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Спорт
«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство в отставку
В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Происшествия
В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе
Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Общество
В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти
На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны
Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо
В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA.
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.