Россия завершила поставку в Китай второго комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, системы ПВО С-400 были доставлены в КНР морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре прошлого года.

Китай получил от России второй полковой комплект С-400

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