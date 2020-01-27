Армия и оружие

ФАНФАНКитай получил от России второй полковой комплект С-400

Россия завершила поставку в Китай второго комплекта зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, системы ПВО С-400 были доставлены в КНР морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре прошлого года.
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Нужно думать о новом контракте с Китаем на поставку ЗРК — эксперт

REGNUM03:21

Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Известиявчера в 22:01

Китай получил из России второй полковой комплект С-400 «Триумф»

Вести.Ruвчера в 20:10

ТАСС: Россия завершила поставку в Китай второго комплекта С-400 «Триумф»

Коммерсантъвчера в 20:38

СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

RT на русскомвчера в 20:25

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

ТАССвчера в 20:42

Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»

РЕН ТВвчера в 20:02
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Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

ТАСС 04:55
Происшествия

Стали известны имена всех девяти погибших в упавшем вертолете Брайанта

СМИ узнали имена всех девяти погибших при крушении вертолета в Калифорнии.
Матч ТВ 04:08
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Политика

Зимняя сессия ПАСЕ открывается сегодня в Страсбурге

Российская делегация планирует также проинформировать членов ПАСЕ о планируемых поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 20:03
Здоровье

В России за год выявили лишь один новый случай заболевания проказой

Только один новый случай заболевания проказой выявлен в прошлом году в России, всего на начало 2020 года в стране состоят на учете 202 больных, сообщается на сайте Научно-исследовательского института по изучению лепры Минздрава России.
РИА Новости 25 января в 16:20
Происшествия

На бывшего замглавы Минстроя Фрикеля завели уголовное дело

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Фрикеля.
РИА ОмскИнформ 04:13
Политика

Пушков объяснил американцам, зачем Украина нужна США

Пушков отметил, что у американских интернет-пользователей из-за его сообщения в Twitter завязалась бурная дискуссия на тему того, «нужна ли США Украина и найдет ли ее большинство американцев на карте».
Взгляд.ру 03:48
Общество

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.
Взгляд.ру 04:28
Экономика

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Здоровье

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
Политика

Глава Самарской МСЭ предложил бороться с «пациентским экстремизмом»

Оформили новое направление на МСЭ. Теперь - отказ от обследования и осмотра.
АиФ Самара 03:07
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Спорт

«Спартак» объявил о партнерстве с ZTE

Спорт-Экспресс 04:38
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Финансы

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:37
Политика

Глава Ингушетии отправил правительство в отставку

В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
REGNUM 02:54
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
REGNUM 03:38
Происшествия

В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе

Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 03:53
Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Происшествия

Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Известия 04:56
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Футбол

Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Спорт день за днем вчера в 17:16
Фигурное катание

В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Известия вчера в 20:55
Общество

В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Аргументы и Факты вчера в 04:47
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Шоу-бизнес

Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие

Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA.
Российская газета 25 января в 18:22
Общество

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
РБК 04:39
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
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