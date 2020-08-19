В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.