Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата
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Ранее 19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом Ему дали срок до конца этой недели.В источнике
Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально.
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