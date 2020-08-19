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Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата

Ранее 19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом Ему дали срок до конца этой недели.В источнике
Владимир Джабаровроссийский политик
Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально.
Подробнее о событии
ТАСС

Посольство РФ: Россия сделает выводы из ситуации с задержанием замторгпреда в Норвегии

ТАСС09:39
Интерфакс

Москва заявила Осло протест в связи с задержанием замторгпреда РФ

Интерфакс09:40
Газета.Ru

В МИД РФ выразили протест Норвегии после задержания российского замторгпреда

Газета.Ru09:46
РБК

Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

РБК07:21
Коммерсантъ

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

Коммерсантъ06:50
РИА Новости

МИД выразил протест Норвегии из-за задержания российского дипломата

РИА Новости09:43
Lenta.ru

Москва отреагировала на высылку российского дипломата из Норвегии

Lenta.ru07:39

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань24вчера в 02:29
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Основные отличия коронавируса от гриппа и простуды назвала врач

Терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко в интервью изданию "Ридус" объяснила, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и простуды.
Sputnik Кыргызстан09:09
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В Белоруссии создали «народно-патриотическое движение»

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что создал «народно-патриотическое движение», чтобы избежать раскола республики.
Московский Комсомолец09:04
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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В Минске оценили последствия отказа от Союзного государства с Россией

Образование Союзного государства Марка, Почта России, 1996 г Бельский заявил, что отказ от Союзного государства обернётся для Минска утратой позиций на российском рынке и вынудит перейти на мировые цены на нефть и газ.
REGNUM08:03
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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