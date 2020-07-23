с чего всё началось

9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения утратили актуальность.

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Общество Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. 1,8K

Футбол «Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Общество Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. 2,6K

Экономика В США снова растёт число заявок на пособие по безработице За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.

Здоровье Жителей Волгограда с коронавирусом везут в районы области В региональном оперативном штабе заявили, мест для пациентов хватает, при этом подтвердив, что задействован весь коечный фонд области и жителей областного центра госпитализируют, в том числе, и вне Волгограда, сообщает издание «V1.ru». 9

Происшествия Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. 18

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 27

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 413

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 3

Экономика «Северсталь» и НЛМК объявили дивиденды за второй квартал Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2020 года в размере ₽15,44 на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. 1

Здоровье Гусев анонсировал продолжение смягчения ограничений в Воронеже За весь период пандемии в Воронежской области выявлено 10 тысяч 347 случаев заболевания КОВИД-19, из них 54,9% – это работающие граждане. 44

Шоу-бизнес Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус. 6

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 12