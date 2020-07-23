Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения утратили актуальность.
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с чего всё началось
— Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, — подчеркнула дипломат во время брифинга, трансляция которого велась на на YouTube-канале «RT на русском
».
Вечерняя Москва11:48

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Москва требует от Киева объяснить решение Рады о местных выборах

REGNUM12:03

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Lenta.ru10:51

В МИД РФ трактовали поступок Рады как выход из минских соглашений

Газета.Ru11:45

Захарова заявила о фактическом выходе Украины из минского процесса

Московский Комсомолец11:39

МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Комсомольская правда11:35

В МИД сочли, что Украина фактически вышла из Минских соглашений

РИА Новости10:53

РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему «Минску» постановлению Рады

Российская газета11:56
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество

Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой

С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
1,8K
Футбол

«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс 06:25
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия вчера в 06:27
4K
Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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Общество

Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:17
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
2,6K
Экономика

В США снова растёт число заявок на пособие по безработице

За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
Журналистская правда 10:25
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
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Здоровье

Жителей Волгограда с коронавирусом везут в районы области

В региональном оперативном штабе заявили, мест для пациентов хватает, при этом подтвердив, что задействован весь коечный фонд области и жителей областного центра госпитализируют, в том числе, и вне Волгограда, сообщает издание «V1.ru».
REGNUM 10:29
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Космос

С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
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Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
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Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
27
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
3
Футбол

Ширер: «Гринвуд может стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ»

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер поделился мнением об игре форварда "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда.
Soccer.ru 09:37
Экономика

«Северсталь» и НЛМК объявили дивиденды за второй квартал

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2020 года в размере ₽15,44 на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
РБК 09:26
1
Здоровье

Гусев анонсировал продолжение смягчения ограничений в Воронеже

За весь период пандемии в Воронежской области выявлено 10 тысяч 347 случаев заболевания КОВИД-19, из них 54,9% – это работающие граждане.
Evo-rus.com 07:57
44
Футбол

Федун обозначил цели «Спартака» на следующий сезон

Согласованы трансферный план и план коммерческой деятельности. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу.
Вести.Ru 10:57
1
Общество

В Карелии ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

Парфенчиков отметил, что введение ограничительных мероприятий связано с отсутствием устойчивого снижения заболеваемости в Карелии.
REGNUM 08:07
119
Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

Live24 11:27
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус

Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru вчера в 11:52
6
Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 08:50
6
Транспорт

Власти Петербурга пока не планируют делать въезд в центр платным

Въезд в центр Петербурга пока не станет платным. Ранее говорилось о планах освободить главные улицы от движения.
Neva.Today 11:59
1
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
12
Общество

Смольный договорился с Роспотребнадзором об открытии ТЦ и ресторанов

Как сообщают в Смольном, предприниматели добровольно взяли на себя обязательства по контролю за исполнением всех мер эпидемической безопасности.
Peterburg2.ru 12:07
4
Армия и оружие

Уничтожить войска в Крыму за 36 часов пригрозили на Украине

Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
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Общество

В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
РБК вчера в 10:54
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Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
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