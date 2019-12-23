Политика

РБКРБКРоссия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
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Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

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Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах

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Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

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Политика

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В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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При попытке пересечения госграницы пограничники в Белоруссии задержали со стрельбой двух россиян.
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Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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KIA назвал российскую цену на новый компактный кроссовер Seltos с 2,0-литровым мотором MPI в сочетании с интеллектуальной вариаторной трансмиссией нового поколения Smartstream IVT.
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года

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