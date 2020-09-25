Журналистская правда 20

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении России, которые распространяют в НАТО, — ложные.