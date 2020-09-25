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Lenta.ru
Lenta.ru 

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от ее границ

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении России, которые распространяют в НАТО, — ложные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости11:24
Подробнее о событии
URA.Ru

Военную активность США и НАТО зафиксировали у границ России

URA.Ru12:32
RT на русском

В Генштабе прокомментировали активность НАТО у границ России

RT на русском11:49
Российская газета

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Российская газета11:17
Lenta.ru

Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от ее границ

Lenta.ru11:34
РИА Новости

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

РИА Новости11:24
Газета.Ru

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ

Газета.Ru11:20
Вести.Ru

Генерал Герасимов напомнил об активности НАТО у российских границ

Вести.Ru11:40

МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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