Россия заявила об усилении НАТО в 20 километрах от ее границ
«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении России, которые распространяют в НАТО, — ложные.В источнике
С чего всё началось
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России
В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости11:24
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