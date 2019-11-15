Политика

Российская газетаРоссийская газетаНарышкин: Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных и отбывающих срок в тюрьме за шпионаж.
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