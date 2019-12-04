Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

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