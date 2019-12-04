Политика
Парламентская газетаРоссия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Правительство России зеркально ответит на продление кабмином Украины спецпошлин в отношении российских товаров. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов, передаёт РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.РИА Новости08:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Здоровье
Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Политика
Высылаемых из Германии российских дипломатов назвали разведчиками
Два российских дипломата, которых Германия собралась выслать из страны и объявила персонами нон грата, являются агентами внешней разведки России.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Киберспорт
Natus Vincere прошли на DreamLeague Leipzig Major
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Здоровье
Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине
Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Космос
Штурм для SIRIUSа
Мозговой штурм посвящен планированию 8-ми и 12-месячных экспериментов по моделированию длительных космических полетов в рамках проекта SIRIUS, перспективным совместным исследованиям в области психологии, физиологии, микробиологии, иммунологии, метаболизму применительно к длительным космическим полётам.
Общество
Сардана Авксентьева сделала важное сообщение
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Экономика
Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути
Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Происшествия
В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
Авто
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Политика
Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР
Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.