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Парламентская газетаПарламентская газетаРоссия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление кабмином Украины спецпошлин в отношении российских товаров. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов, передаёт РИА «Новости».
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Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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