Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
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МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

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Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
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Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
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Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
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На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
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27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

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Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса Москвы

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Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути

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Роббен назвал лучшего тренера в мире

Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен сообщил, кого считает лучшим тренером в мире.
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Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
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В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау

Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
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На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II

В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
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Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

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В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
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Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
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Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
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