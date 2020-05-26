Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

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