Политика
Газета.RuРоссия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
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Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Политика
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
РИА Новости 13:35
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Энергетика
СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 17:26
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей
Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
Спорт
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Здоровье
На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 03:11
Происшествия
Слово «афроамериканец» изменило жизнь женщины из Нью-Йорка
На видеозаписи слышно, как мужчина просит не приближаться к нему с собакой, женщина просит его не снимать ее на видео, а затем звонит в полицию и говорит: «Тут мужчина, афроамериканец, он записывает меня на видео и угрожает мне и моей собаке».
REGNUM 07:31
Игры
В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти
Игромания.ру 05:00
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Общество
Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса Москвы
RT на русском 17:07
Космос
Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути
Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
N+1 07:46
Футбол
Роббен назвал лучшего тренера в мире
Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен сообщил, кого считает лучшим тренером в мире.
Sport.ru 11:58
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Игры
На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II
В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ 17:08
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
В экспериментах участвовали 12 000 добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также позволили использовать фотографии их лиц.
Evo-rus.com 24 мая в 15:30
Общество
Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года
Игромания.ру 15:26
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
РИА Новости 17:21
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53