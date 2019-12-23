Экономика
Sputnik ЛитваРоссия значительно обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
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Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Авто
Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 1 января
Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Политика
Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Кино
Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия
Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
Футбол
Перейра обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Финансы
Впервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей.
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды
Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Нападение тигра на ребенка в зоопарке в Дублине попало на видео
Отец иронично подписал видео словами "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".