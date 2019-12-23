Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

Россия значительно обогнала США по поставкам СПГ в Европу

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