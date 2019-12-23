Экономика

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваРоссия значительно обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

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Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
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Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 00:41
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У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Клопс 00:34
Политика

Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
iReactor 23 декабря в 16:56
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Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
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Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
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Кино

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Футбол

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Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
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Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
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Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Экономика

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости вчера в 11:27
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
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Впервые за полтора года доллар упал ниже 62 рублей

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей.
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Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды

Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Газета.Ru 23 декабря в 23:50
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

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Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

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Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
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Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
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Нападение тигра на ребенка в зоопарке в Дублине попало на видео

Отец иронично подписал видео словами "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Росбалт вчера в 09:32
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