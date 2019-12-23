Экономика
Sputnik ЛитваРоссия значительно обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
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Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
ДНР обвинила Киев в одностороннем изменении списков на обмен пленными
Представитель Донецкой народной республики (ДНР) в гуманитарной подгруппе и омбудсмен республики Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списков на обмен пленными.
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Происшествия
Толпа хулиганов избила бойца MMA в Москве
В Москве было совершено нападение на бойца смешанного стиля (MMA) Дмитрия Кузнецова.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Культура
Кеосаян пожелал Ветлицкой перестать заниматься политикой
Известный режиссер, сценарист и актер Тигран Кеосаян посоветовал певице Наталье Ветлицкой отвлечься от политики и побольше заниматься музыкой.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Армия и оружие
Турция пытается доминировать в Ливии за счет террористов ПНС
Анкара делает ставку на сирийских радикальных исламистов, отмечает эксперт, рассчитывая, что их участия в противостоянии на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не допустит урегулирования обстановки.
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно лечить насморк
Медики рассказали, как сделать так, чтобы легкий ринит не перерос в серьезное заболевание. Врачи рассказали, как лечить насморк правильно.
Здоровье
Главврач уральской больницы пытался переложить полумиллионный иск на хирургов
Лишь после вмешательства областного минздрава главврач отказался от иска.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».