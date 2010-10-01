Недвижимость
ИнтерфаксРоссия поднялась с 46 на 19 строчку в мировом рейтинге цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
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Политика
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней.
Коммерсантъ 00:31
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования.
РБК 03:57
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости 03:49
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Российская газета вчера в 18:32
Политика
Сергей Собянин оценил предварительные итоги выборов в Мосгордуму
Вечерняя Москва 00:44
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Музыка
Умер гитарист величайшей певицы в истории
Арета Франклин умерла в августе 2018 года.
Lenta.ru 03:59
Автоспорт
Даниил Квят мог набрать хорошие очки, но сошел из-за двигателя
Пилоты «Торо Россо» давно не могут преодолеть второй сегмент, зато показывают хороший темп в гонке.
News102.ru вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зачарованные» вышла замуж
Свадьба 45-летней актрисы прошла в заповеднике Santa Lucia Preserve в Калифорнии.
ГЛАС.RU 02:55
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Футбол
Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!»
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.
Бомбардир.ру 02:06
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Происшествия
В промзоне Петербурга произошел крупный пожар
Российская газета 01:36
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
RT на русском 02:20
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Театры
Марка Захарова выписывают из больницы
Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.
Российская газета 03:47