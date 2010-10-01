Недвижимость

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия поднялась с 46 на 19 строчку в мировом рейтинге цен на жилье

"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
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Топ-20 стран по динамике цен на жилье

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Россия значительно поднялась в мировом рейтинге роста цен на жилье

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Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

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Умер гитарист величайшей певицы в истории

Арета Франклин умерла в августе 2018 года.
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Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
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В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.
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В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества

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В промзоне Петербурга произошел крупный пожар

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Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии

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Врио губернатора Забайкалья побеждает на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона с 89,61% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
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Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья

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Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе

Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
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