Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
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с чего всё началось

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем.
РИА Новости00:08

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Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

ТАСС05:29

Россиян в 2020 году ждут еще одни длинные выходные

Известия04:15

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Телеканал 360°01:31

У россиян будут еще одни длинные выходные в 2020 году

РБК02:22

Россиян ждут в этом году еще одни длинные выходные

Комсомольская правда02:53

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в июне

Lenta.ru00:50

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

РИА Новости00:08
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
63
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
26
Политика

Украина поставила на поражение «Северного потока-2»

Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
6
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1,6K
Происшествия

Рынок «Цумадинский» в Махачкале пострадал от пожара

Discover24 03:52
2
Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
60
Происшествия

Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
55
Политика

Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
3,2K
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
26
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,8K
Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии вчера в 04:37
44
Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 07:02
700
Общество

В Ивановской области число жертв коронавируса увеличилось до десяти

Число жителей Ивановской области, выздоровевших после коронавирусной инфекции, возросло до 177, а количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 10.
News.ru 05:28
21
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
7
Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings вчера в 11:18
7
Общество

В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу

РБК вчера в 14:17
825
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,2K
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости вчера в 15:17
1,5K
Общество

Оперштаб Кубани проведет заседание по коронавирусу в прямом эфире

Начало трансляции – 12:30 местного времени. Ее можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Краснодарского края.
Россия.Кубань 03:49
8
Общество

139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
77
Общество

Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
2
Общество

В Минздраве рекомендовали перенести ЕГЭ на конец лета

Единый государственный экзамен рекомендовали перенести на август или сентябрь. Предложение озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко.
SmolDaily 08 мая в 13:11
1,6K
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
894
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Кино

Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»

Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
REGNUM вчера в 01:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила маскарадом на День Победы

День Ольга начала с рассказа о подвиге своих прадедов, вдохновив многих фанатов своего творчества, после чего девушка начала публиковать кадры, на которых позирует в форме.
OvideO.ru вчера в 11:10
2
Общество

В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса

Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
3
Общество

Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
3
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