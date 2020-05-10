Общество
РИА НовостиРоссиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
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с чего всё началось
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем.РИА Новости00:08
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Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
Украина поставила на поражение «Северного потока-2»
Украина может с определенным оптимизмом говорить о том, что «Северный поток-2» не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил в интервью «Радио Свобода» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Lenta.ru 03:14
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Происшествия
Рынок «Цумадинский» в Махачкале пострадал от пожара
Discover24 03:52
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Происшествия
Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии вчера в 04:37
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Общество
В Ивановской области число жертв коронавируса увеличилось до десяти
Число жителей Ивановской области, выздоровевших после коронавирусной инфекции, возросло до 177, а количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 10.
News.ru 05:28
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ведомости вчера в 15:17
Общество
Оперштаб Кубани проведет заседание по коронавирусу в прямом эфире
Начало трансляции – 12:30 местного времени. Ее можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Краснодарского края.
Россия.Кубань 03:49
Общество
139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Общество
В Минздраве рекомендовали перенести ЕГЭ на конец лета
Единый государственный экзамен рекомендовали перенести на август или сентябрь. Предложение озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко.
SmolDaily 08 мая в 13:11
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Кино
Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»
Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
REGNUM вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила маскарадом на День Победы
День Ольга начала с рассказа о подвиге своих прадедов, вдохновив многих фанатов своего творчества, после чего девушка начала публиковать кадры, на которых позирует в форме.
OvideO.ru вчера в 11:10
Общество
В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса
Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02